Düzce'de yolcu otobüsünde 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Düzce'de yolcu otobüsünde 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Düzce'de yolcu otobüsünde 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de şehirlerarası otobüste yolcu olarak bulunan bir kişinin valizinde 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Düzce'de şehirlerarası otobüste yolcu olarak bulunan bir kişinin valizinde 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine bir yolcu otobüsü Anadolu Otoyolu'nda durduruldu.

Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcunun üzerinde ve bagajdaki valizlerinde yapılan aramada 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Esrar, Düzce, Güncel, Haber

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