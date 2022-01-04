Düzce'de yol kontrolünde yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı - Haberler
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Düzce'de yol kontrolünde yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

Düzce'de yol kontrolünde yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de yol kontrolünde, terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDG-H üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de yol kontrolünde, terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDG-H üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol kontrolü ve arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Denetimlerde, Suriye uyruklu A.R.E.R'nin kullandığı araç şüphe üzerine durduruldu.

Ekiplerce yapılan güvenlik sorgusunda, sürücünün terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDG-H'ye üye olmak suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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