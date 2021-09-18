Düzce'de yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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Düzce'de yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Düzce'de yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde 7 gram kubar esrar ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde 7 gram kubar esrar ele geçirildi.

Düzce Merkez ilçe Beyköy Jandarma Karakol komutanlığı ve KOM ekipleri tarafından yapılan denetimde TEM Otoyolu bağlantı yolunda yapılan yol kontrol devriyesinde Serdar E.'nün üzerinde yaklaşık 7 gram kubar esrar olduğu değerlendiren uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

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