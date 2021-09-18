Düzce'de yol kontrolünde aracında uyuşturucu bulunan sürücü gözaltına alındı

Düzce'de jandarmanın yol kontrolünde aracında uyuşturucu bulunan sürücü gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Düzce Gişeleri mevkisinde yapılan yol denetiminde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Narkotik köpeğinin katılımıyla araçta ve sürücü A.S.E'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" suçundan gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.