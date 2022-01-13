Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli göz altına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli göz altına alındı.

İl Alay Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeklerinin katılımıyla Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde önleyici kolluk devriyesi sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta ve şüpheli T.E'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde ise ruhsatsız av tüfeği ve fişekler bulundu.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title