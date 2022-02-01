Düzce'de yol denetiminde FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler
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Düzce'de yol denetiminde FETÖ şüphelisi yakalandı

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de yol denetiminde FETÖ şüphelisi yakalandı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava kapsamında hakkında arama kararı bulunan bir kişi yol denetiminde yakalandı.

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava kapsamında hakkında arama kararı bulunan bir kişi yol denetiminde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Konuralp Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Boğaziçi beldesi Düzköy yakınlarında bir otomobil durduruldu.

Otomobildeki M.A'nın, FETÖ soruşturması kapsamında açılan davada hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenilen M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Ömer Ürer - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Konuralp, Düzce, Güncel, Haber

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