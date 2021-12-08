Düzce'de yol denetiminde 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Düzce'de yol denetiminde 3 şüpheli yakalandı

Düzce'de yol denetiminde 3 şüpheli yakalandı
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yol denetiminde 3 kişi gözaltında alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yol denetiminde 3 kişi gözaltında alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlıklarının destekleriyle D-100 kara yolu Üçköprü köyü mevkisinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Şüphe üzerine durdurdukları araçlarda ve şahıslar üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Denetimlerde, A.Z, K.Ü. ve F.B. gözaltına alındı.

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