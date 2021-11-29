Düzce'de yol denetimi ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı - Haberler
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Düzce'de yol denetimi ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de yol denetimi ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Düzce'de yol denetimi ve uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de yol denetimi ve uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri ile narkotik köpeklerinin katılımıyla kentteki kara yollarında geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta ve şahıslar üzerinde yaptıkları aramalarda, bir miktar uyuşturucu, tabanca, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 cam aparat ele geçirdi.

Kontrolde, T.Y, Ö.K, N.K, ve S.B. gözaltına alındı.

Uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen H.Y. merkez ilçeye bağlı Bahçeşehir Çamlıevler Mahallesi'ndeki ikametine yapılan operasyonda yakalandı. Adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve kullanma aparatlarına el konuldu.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği yol denetimi ve uyuşturucu operasyonlarında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalandı. Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltındaki 9 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğer 7 kişinin işlemleri devam ediyor.

Düzce'de yol denetimi ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Düzce'de yol denetimi ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Düzce'de yol denetimi ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Düzce'de yol denetimi ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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