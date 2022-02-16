Düzce'de yoğun sis etkili oluyor - Haberler
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Düzce'de yoğun sis etkili oluyor

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de yoğun sis etkili oluyor

Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

GÖLYAKA, DÜZCE (AA) - Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Yoğun sis özellikle Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci ve Otluoğlu mahalleleri ile Küçük ve Büyük Melen, D-100 kara yolunun kuzey bağlantı yolu, Düzce- Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar ve Gölormanı mevkilerinde etkili oluyor.

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle bu güzergahlarda yavaş ilerliyor.

Kontrollerini sıklaştıran polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Gölyaka, Düzce, Güncel, Haberler

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