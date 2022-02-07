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Yoğun sis etkili oluyor

AA, Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

GÖLYAKA, DÜZCE (AA) - Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Yoğun sis özellikle Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci ve Otluoğlu mahalleleri ile Küçük ve Büyük Melen, D-100 kara yolunun kuzey bağlantı yolu, Bahçeşehir, Kapıcı, Hacıkadirler ile Düzce- Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar ve Gölormanı mevkilerinde etkili oluyor.

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle bu güzergahlarda yavaş ilerliyor. Kontrollerini sıklaştıran polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Sisin ovanın üzerini kaplaması, dron ile de görüntülendi.

Yoğun sis etkili oluyor

Yoğun sis etkili oluyor

Yoğun sis etkili oluyor

Yoğun sis etkili oluyor

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Bahçeşehir, Gölyaka, Düzce, Güncel, Haber

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