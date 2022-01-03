Düzce'de yoğun sis etkili oluyor

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Yoğun sis nedeniyle sürücüler, trafikte yavaş seyrediyor.

Düzce kent merkezinde ise sis nedeniyle özellikle ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul ve Mimar Sinan caddeleri, Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-655 kara yolu, D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman yolda güçlükle ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları için uyardı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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