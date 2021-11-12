Yoğun sis etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - Düzce kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Özellikle ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-655 kara yolu, D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman yolda güçlükle ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.