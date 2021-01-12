Yoğun sis etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yoğun sis etkili oluyor

12.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:22
Yoğun sis etkili oluyor

Düzce'de yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Düzce'de yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul Caddesi ve Mimar Sinan Caddesi ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle zaman zaman güçlük yaşadı.

Sis, kentin bazı yüksek kesimlerini tamamen kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi öngörüldüğünü bildirdi.

Bölgede perşembe gününden itibaren ise kar yağışı bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mike Pence Donald Trump Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan
Magazin Şeyma Subaşı Eser Yenenler Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Ömer Bayram Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Karar Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yoğun sis etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 12:22:04. #1.14#
title