Düzce'de yoğun sis etkili oluyor
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Düzce'de yoğun sis etkili oluyor

Düzce'de etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Düzce'de yoğun sis etkili oluyor
21.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:12

Düzce'de etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sis nedeniyle D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Tepeköy, Şifalı Su ve Kabalak rampalarında trafikte aksamalar yaşandı.

Güzergahta bulunan trafik ekipleri, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, kentte sisin yağış ile bir süre daha etkili olacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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