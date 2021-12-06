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Düzce'de yoğun sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de yoğun sis etkili olduDüzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis sebebiyle vatandaşlar okullarına ve iş yerlerine gitmekte zorlandı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de yoğun sis etkili oldu

DÜZCE -Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis sebebiyle vatandaşlar okullarına ve iş yerlerine gitmekte zorlandı.

Düzce kent merkezi, sabah saatlerinden itibaren sisin etkisinde kaldı. Görüş mesafesinin düştüğü şehir merkezinde özellikle ana arterlerde araçlar, sis farlarını yakarak ilerleyebildi. Sabah iş yerlerine ve okullarına giden vatandaşlar ve öğrenciler ilerlemekte zorluk çekti. Sis nedeniyle şehir merkezinden geçen Asar Deresi üzerindeki köprülerde vatandaşlar, zorlukla ilerleyebildi. Yetkililer, araç trafiğinin yoğun yaşandığı bölgelerde sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve aşırı sürat yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Düzce'de yoğun sis etkili oldu

Düzce'de yoğun sis etkili oldu

Düzce'de yoğun sis etkili oldu

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İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Son Dakika Haberleri

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