Düzce'de yoğun sis - Haberler
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Düzce'de yoğun sis

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Düzce'de yoğun sis Düzce'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de yoğun sis

DÜZCE - Düzce'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı.

Düzce'de sabah saatlerinde başlayan sis özellikle şehir merkezinde ve D-100 Karayolu Düzce kesiminde etkili oluyor. Şehir merkezinde ana arterlerden İstanbul, Atatürk, Eski Bolu ve Mimar Sinan caddeleri ile D-100 Karayolu Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde, D-655 Zonguldak-Düzce Karayolu'nun Beyciler, Karaca ve Yığılca kavşakları ile Bahçeşehir bağlantı yolunda sis sebebiyle zaman zaman sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor. Sis, şehrin bazı yüksek kesimlerini de tamamen kapladı. Meteoroloji'ye göre, hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Düzce'de sisin öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Düzce'de yoğun sis

Düzce'de yoğun sis

Düzce'de yoğun sis

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