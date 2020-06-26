Düzce'de YKS'de ulaşım ücretsiz olacak
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Düzce'de YKS'de ulaşım ücretsiz olacak

DÜZCE(İHA) – Düzce'de YKS sınavlarına girecek öğrencilere toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Düzce'de YKS'de ulaşım ücretsiz olacak
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:49

DÜZCE(İHA) – Düzce'de YKS sınavlarına girecek öğrencilere toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Düzce Belediyesi 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve milyonlarca adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda sınava giren adaylar, aileleri ve sınav görevlileri için otobüslerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kısıtlama süresince geçerli olacak uygulama ile ilgili olarak "27 Haziran Cumartesi saat 9.30 ile 15.00 ve 28 Haziran Pazar günü saat 09.30 ile 18.30 saatleri arasında YKS sınavına girecek tüm öğrenciler, velileri ve görevli personelimiz sınava giriş belgelerini ve görevli kartlarını göstererek toplu taşımadan ücretsiz faydalanabilecektir" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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