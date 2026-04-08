Düzce'de yılın ilk çeyreğinde 531,9 ton ihraç edildi

Şubat ve Mart ayında toplamda 531,9 ton kedi ve köpek maması ihraç edildi.

Düzce'de ilk kez geçen yıl ihracatına başlanılan kedi-köpek maması ihracatı 2026 yılında da devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, dünyanın dört bir yanına ocak ayında 137 ton, şubat ayında ise 205 ton ve mart ayında ise 189,9 ton olmak üzere 531,9 ton kedi köpek maması ihracatı gerçekleşti.

2025 yılında ise toplam bin 574 ton 395 kilo kedi ve köpek maması ihraç edildi. - DÜZCE

