Düzce'de yıldırım düşmesi sonucu 10 hayvan telef oldu
03.05.2020 22:32 | Son Güncelleme: 03.05.2020 22:32
Düzce'nin Yığılca ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 9'u küçükbaş olmak üzere 10 hayvan telef oldu.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 9'u küçükbaş olmak üzere 10 hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Yoğunpelit köyünde besicilik yapan İsmail Karadeniz ve Hasan Demir'in otlatmak için yaylaya götürdükleri hayvanlarının üzerine yıldırım düştü.
Olayda, Karadeniz'e ait 9 koyun ile Demir'e ait 1 dana telef oldu.
Kaynak: AA