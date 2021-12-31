Düzce'de yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli cezeavine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlenmesinin önlenmesi ve halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla kentin farklı noktalarında operasyonlar gerçekleştirdi.

Araçlarda, umuma açık iş yerlerinde, metruk alanlarda, eğlence mekanlarında ve yol denetimlerinde haklarında arama kararı bulunan 24 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 90 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerden uyuşturucu madde aldığı öne sürülen 1 şüpheli hakkında da "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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