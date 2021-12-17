Düzce'de Yeşilay elçilerine sertifika dağıtıldı - Haberler
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Düzce'de Yeşilay elçilerine sertifika dağıtıldı

Düzce'de Yeşilay elçilerine sertifika dağıtıldı
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Yeşilay tarafından düzenlenen "Yeşilay elçileri" programına katılanlara sertifika dağıtıldı.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Yeşilay tarafından düzenlenen "Yeşilay elçileri" programına katılanlara sertifika dağıtıldı.

Program kapsamında tütün, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili farkındalık oluşturarak önüne geçilmesi için seminer düzenlendi.

Programa katılan 50 esnaf, Yeşilay elçisi olarak sertifika aldı. Programa, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Emin Badışoğlu, Kaynaşlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Enver Akyüz katıldı.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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