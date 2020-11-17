Düzce'de yeni güne yoğun sisle başladı
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Düzce'de yeni güne yoğun sisle başladı

17.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:04
Düzce'de yeni güne yoğun sisle başladı

100 karayolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

100 karayolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Düzceliler sabaha görüş mesafesini düşüren sisle uyandı. Sis kentteki yaşamı etkiledi. Düzce'de gece ve sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. İşlerine gidenler hem soğuk ve hem sis ile mücadele etti. Yetkililer ise sürücüleri farlarını yakarak trafikte ilerlemeleri ve özellikle hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundular. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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