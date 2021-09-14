DÜZCE'DE YAZ KIŞ SPOR ETKİNLİĞİ Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Spor Şehri Düzce" sloganı ile başlattığı spor hareketi devam ediyor. 31 Ağustos'ta sona eren yaz spor akademisinin ardından şimdi de kış spor akademisi kapılarını açıyor.

Düzce'nin sporda atağa geçmesi ve alt yapının oluşturulması amacıyla başlatılan tesisleşme ve eğitim faaliyetleri hızla sürüyor. Başkan Özlü'nün üzerinde önemle durduğu gençlerin sporla ilgilenmesi ve milli takımlara yükselerek ili temsil etme düşüncesiyle başlattığı spor hareketi kış spor akademisi ile devam edecek. Bu kapsamda Düzce Belediyesi ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Kış Spor Akademisi çocuklara kapılarını açmaya hazırlanıyor. 20 Eylül 2021 - 15 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kış spor okulları için iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ardından kayıtlar da Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü web sitesinde erişime açıldı.

MALZEME VE ULAŞIM DESTEĞİ BELEDİYEDEN

Kış Spor Akademisine Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenör ve tesis konusunda yardımcı olurken Düzce Belediyesi de malzeme ve ulaşım konularında ortak hareket edecek. 15 Eylül - 12 Haziran tarihleri arasında verilecek eğitimler için 3 ayda bir kontenjan yenilenecek.

ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİLECEK

7-18 yaş arası çocuklar için ücretsiz düzenlenen Kış Spor Akademisinde, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Cimnastik, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kick boks, Masa Tenisi, Muay Thai, Okçuluk, Tenis, Voleybol, Yüzme, Tekvando, Wushu, Oryantiring ve Bedensel Engelliler (Yüzme, Halter, Güreş ve Okçuluk) olmak üzere toplam 25 branşta eğitim verilecek.

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