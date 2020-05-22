Düzce'de yaylalara kar yağdı Düzce'de yaylalara kar yağdıDÜZCE'nin yüksek kesimlerde bulunan yaylalara kar yağdı.

Düzce'de yaylalara kar yağdı

DÜZCE'nin yüksek kesimlerde bulunan yaylalara kar yağdı. Yayla beyaz örtü ile kaplandı.

Düzce kent merkezinde yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar düştü. Düzce'de yüksek kesimlerde bulunan Sakarca, Kardüz, İkizler, Eğrelti, Torkul ve Pürenli yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Sakarca Yaylasında hayvan otlatmaya çıkan vatandaşlar, 22 Mayıs günü kar yağmasının şaşkınlığını yaşarken, eğlenceli dakikalar yaşadı.

Kaynak: DHA