Düzce'de yaylalara kar yağdı DÜZCE'nin yüksek kesimlerde bulunan yaylalara kar yağdı.

DÜZCE'nin yüksek kesimlerde bulunan yaylalara kar yağdı. Yayla beyaz örtü ile kaplandı.

Düzce kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağışı etkili oldu. Düzce'de yüksek kesimlerde bulunan Sakarca, Kardüz, İkizler, Eğrelti, Torkul ve Pürenli yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Sakarca Yaylasında hayvan otlatmaya çıkan vatandaşlar, 22 Mayıs günü kar yağmasına şaşırdığını belirtti.

Kaynak: DHA