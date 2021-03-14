Düzce'de yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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Düzce'de yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

14.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:58
Düzce'de yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Düzce'de gezmek için gittikleri yaylada araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, 4,5 saat sonra kurtarıldı.

Düzce'de gezmek için gittikleri yaylada araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, 4,5 saat sonra kurtarıldı.

Merkeze bağlı 1350 rakımlı Sırık Yaylası'na gitmek için yola çıkan 4 kişi, araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kaldıkları gerekçesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine Düzce Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), Ulusal Keşif Arama Kurtarma Derneği (UKSAR), Jandarma ve Afet Gönülleri Düzce Şubesi'nden (AFGD) 12 kişilik ekip, bölgeye hareket etti.

Ekipler arazi araçlarıyla yaklaşık 4,5 saat süren zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaştı.

Mahsur kalan 4 kişinin aracı, traktör yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldı.

Ekipler eşliğinde yayladan dönen 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

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