Düzce'de yayaların caddeye devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdı
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Düzce'de yayaların caddeye devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdı

Düzce'de yayaların caddeye devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de yayaların caddeye devrilen ıhlamur ağacının altında kalmaktan son anda kaçıp kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Düzce'de yayaların caddeye devrilen ıhlamur ağacının altında kalmaktan son anda kaçıp kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Kent Park'taki yaklaşık 1 asırlık ıhlamur ağacı, bir anda caddeye devrildi.

Bu sırada yolda yürüyen yayalar, son anda kaçarak ağacın altında kalmaktan kurtuldu.

Yaklaşık 1 saat araç ve yaya trafiğine kapanan cadde, Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Ağacın devrilme anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ağacın gürültüyle yola devrilmesi, bu sırada caddede yürüyen insanların kaçışması yer alıyor.

Bölgede iş yeri bulunan esnaf Tuğrul Tunç, ağacın büyük gürültüyle yola devrildiğini belirterek, "Vatandaşlar kaçışmaya başladı. Büyük panik yaşandı. Allah'a şükretmek lazım, altında kimse kalmadı." dedi.

Düzce'de yayaların caddeye devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdı
Düzce'de yayaların caddeye devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdı
Düzce'de yayaların caddeye devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdı
Düzce'de yayaların caddeye devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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