Düzce'de yaşayan şehit annesi, jandarma tarafından oğlunun Zonguldak'taki kabrine götürüldü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan ve şehit oğlunun Zonguldak'taki kabrini ziyaret etmek isteyen anne Melahat Çakır, jandarma ekiplerince mezarlığa götürüldü.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan ve şehit oğlunun Zonguldak'taki kabrini ziyaret etmek isteyen anne Melahat Çakır, jandarma ekiplerince mezarlığa götürüldü.
Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit ailelerini çiçeklerle evlerinde ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Şırnak'ta 1992 yılında terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Arif Çakır'ın Yeni Mahalle'de yaşayan annesi Melahat Çakır, ziyaret sırasında personele, oğlunun, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan kabrini ziyaret etmek istediğini söyledi.
Bunun üzerine jandarma ekipleri, şehit annesini ekip aracına bindirerek 90 kilometre uzaklıktaki kabristana götürdü.
Duygusal anlar yaşayan ve oğlunun kabrindeki çiçekleri sulayan Çakır, jandarma personeline teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer