Düzce'de yaşayan şehit annesi, jandarma tarafından oğlunun Zonguldak'taki kabrine götürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Düzce'de yaşayan şehit annesi, jandarma tarafından oğlunun Zonguldak'taki kabrine götürüldü

Düzce'de yaşayan şehit annesi, jandarma tarafından oğlunun Zonguldak'taki kabrine götürüldü
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan ve şehit oğlunun Zonguldak'taki kabrini ziyaret etmek isteyen anne Melahat Çakır, jandarma ekiplerince mezarlığa götürüldü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan ve şehit oğlunun Zonguldak'taki kabrini ziyaret etmek isteyen anne Melahat Çakır, jandarma ekiplerince mezarlığa götürüldü.

Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit ailelerini çiçeklerle evlerinde ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Şırnak'ta 1992 yılında terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Arif Çakır'ın Yeni Mahalle'de yaşayan annesi Melahat Çakır, ziyaret sırasında personele, oğlunun, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan kabrini ziyaret etmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, şehit annesini ekip aracına bindirerek 90 kilometre uzaklıktaki kabristana götürdü.

Duygusal anlar yaşayan ve oğlunun kabrindeki çiçekleri sulayan Çakır, jandarma personeline teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.
Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Demet Akalın Burak Sergen
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Düzce'de yaşayan şehit annesi, jandarma tarafından oğlunun Zonguldak'taki kabrine götürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 14:46:50. #1.15#

title