Düzce'de yasa dışı avlanan 33 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Düzce'de yasa dışı avlanan 33 kişiye para cezası

02.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:20
Düzce'de yasa dışı avlanan 33 kişiye para cezası

Düzce'de geçen ay yapılan denetim ve kontrollerde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 33 kişiye para cezası uygulandı.

Düzce'de geçen ay yapılan denetim ve kontrollerde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 33 kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerince ocak ayında av koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında 177 avcıdan yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 33'üne 49 bin 187 lira idari para cezası ve 11 bin 933 lira tazminat uygulandı. Ekipler ayrıca 12 tüfeğe el koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Özcan Deniz Yıldız Tilbe Bülent Serttaş Neslihan Atagül
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim İlhan Cavcav Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Darbe Milli İzmir Myanmar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de yasa dışı avlanan 33 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 16:21:51. #1.14#
title