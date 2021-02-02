Düzce'de yasa dışı avlanan 33 kişiye para cezası

Düzce'de geçen ay yapılan denetim ve kontrollerde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 33 kişiye para cezası uygulandı.

Düzce'de geçen ay yapılan denetim ve kontrollerde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 33 kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerince ocak ayında av koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında 177 avcıdan yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 33'üne 49 bin 187 lira idari para cezası ve 11 bin 933 lira tazminat uygulandı. Ekipler ayrıca 12 tüfeğe el koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever