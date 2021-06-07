Düzce'de yaralı karaca yavrusu koruma altına alındı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Sinekli Yaylası'nda köpeklerin saldırısına uğrayan karaca yavrusu tedavi altına alındı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Sinekli Yaylası'nda köpeklerin saldırısına uğrayan karaca yavrusu tedavi altına alındı.

Ormanlık alanda sesler duyan yayla sakinleri, bölgeye gittiğinde köpeklerin yavru karacaya saldırdığını gördü.

Yaralanan karacayı köpeklerin saldırısından kurtaran vatandaşlar, hayvanı kendi imkanlarıyla yerleşim alanına getirerek jandarmaya haber verdi.

Bölgeye gelen Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karacayı Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Mudurnu Veteriner Merkezi'ne getirilen karaca, tedavisinin ardından Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürüldü.

Burada bir müddet bakımı devam edecek karaca, iyileşmesinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer