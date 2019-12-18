Düzce'de yaralı karaca tedavi altına alındı
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Düzce'de yaralı karaca tedavi altına alındı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

18.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:22
Düzce'de yaralı karaca tedavi altına alındı

'nin ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

Yeni Vakıf köyünde vatandaşlar, yaralı halde buldukları karacayı ekiplere bildirdi.

Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan karacanın baş kısmından yaralı olduğu belirlendi.

Veterinerde tedavisi yapılan karaca, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürüldü.

Karacanın burada tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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