Düzce'de yaralı karaca tedavi altına alındı
Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.
Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.
Yeni Vakıf köyünde vatandaşlar, yaralı halde buldukları karacayı ekiplere bildirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan karacanın baş kısmından yaralı olduğu belirlendi.
Veterinerde tedavisi yapılan karaca, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürüldü.
Karacanın burada tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.