Düzce'de yaralı bulunan karacanın tedavisine başlandı
31.01.2021 20:57 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:00
Düzce'de bir kişi tarafından yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı.
Düzce'de bir kişi tarafından yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı.
Bir vatandaş, ormanlık alanda karacayı boynuzundan yaralanmış halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı karacayı teslim aldı.
Veterinerde ilk müdahalesi yapılan karaca, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürüldü.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından karacanın doğaya salınacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever