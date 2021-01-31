Düzce'de yaralı bulunan karacanın tedavisine başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Düzce'de yaralı bulunan karacanın tedavisine başlandı

31.01.2021 20:57 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:00
Düzce'de yaralı bulunan karacanın tedavisine başlandı

Düzce'de bir kişi tarafından yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı.

Düzce'de bir kişi tarafından yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı.

Bir vatandaş, ormanlık alanda karacayı boynuzundan yaralanmış halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı karacayı teslim aldı.

Veterinerde ilk müdahalesi yapılan karaca, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürüldü.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından karacanın doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Mehmet Topal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Ankara İstifa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de yaralı bulunan karacanın tedavisine başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 21:00:29. #1.16#
title