Düzce'de yaralı bulunan baykuş tedaviye alındı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaralı bulunan baykuş, tedavi altına alındı.
DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaralı bulunan baykuş, tedavi altına alındı.
Güzeldere köyü mevkisinde ormanlık alanda çalışma yaban Orman İşletme Şefliği ekipleri, yaralı baykuş buldu.
Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğüne getirilen baykuş, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kanadı kırık olduğu belirlenen baykuş, ekiplerce götürüldüğü Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.
Baykuş, tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına salınacak.
AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet