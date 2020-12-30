Düzce'de yapılandırma başvuru süreleri uzatıldı
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Düzce'de yapılandırma başvuru süreleri uzatıldı

30.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:01
Düzce'de yapılandırma başvuru süreleri uzatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, borçların peşin ve taksitle yapılandırılması süresini 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, borçların peşin ve taksitle yapılandırılması süresini 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı. İlk taksit ödemesi ise 28 Şubat 2021 olarak belirlendi. Emlak, eğlence, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, su, ecrimisil ve kira alacakları ile cezalı hal rüsumları kapsamında belediyeye borcu olan vatandaşların yapılandırmadan faydalanabilmek için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından oluşturulan ofise başvurmaları gerekiyor. 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun' çerçevesinde emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, eğlence vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, ceza ve harçların yapılandırılmasını içeren 7256 sayılı Kanun çerçevesinde, vergi ve borçlara ilişkin vergi zıyaı cezası ve uygulanan gecikme zammı tamamen silinecek.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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