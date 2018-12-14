Düzce'deki Yangında 3 Çocuğu Ölen Babaya Çocuklarının Öldüğü Söylenemedi

Düzce'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu köyündeki 2 katlı müstakil evde çıkan yangında 3 evladı ölen Muhammed Korkmaz'a, çocuklarını kaybettiği söylenemedi. Pencereden atlaması nedeniyle sağ bacağı kırılan Korkmaz, tedavisine devam edilirken, çocuklarının sağlık durumunu sordu. Babaya, dumandan etkilenmeleri nedeniyle 3 çocuğunun tedavi gördüğü söylendi. Muhammed Korkmaz'a, çocuklarının yangında öldüğünün psikologlar eşliğinde söyleneceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde Yığılca Hoşafoğlu köyünde meydana gelen yangında, 3 çocuğu ile yaşayan Muhammed Korkmaz, uyudukları esnada duman kokusuna uyandı. Alevlerin evi sardığını gören Korkmaz, evin penceresinden kendini dışarı atarak yardım istedi.

EVDE ÇIKAN YANGINDA 3 KARDEŞ CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yanan evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Medine Korkmaz(12), Emirhan Korkmaz ile Umut Eren Korkmaz'ın(8) hayatlarını kaybettiği belirledi. Binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında hayatlarını kaybeden 3 kardeşten Medine ve Emirhan'ın engelli olduğu, tedavi için gittikleri rehabilitasyon merkezine ise kardeşleri Umut Eren tarafından götürüldüğü öğrenildi.