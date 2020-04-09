Düzce'de yangın...4 ev alevler içinde kaldı
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Çamköy, Düzce, 3. Sayfa

Düzce'de yangın...4 ev alevler içinde kaldı

Düzce'de yangın.

09.04.2020 20:11 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:12
Düzce'de yangın...4 ev alevler içinde kaldı

Düzce'de yangın...4 ev alevler içinde kaldı

DÜZCE - Düzce'de Ali Cihankir'e ait evde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle yakınında bulunan evlere sıçradı. Yangında 4 ev alev alev yandı.

Yangın saat 17.30 sıralarında Düzce merkeze bağlı Çamköy Mahalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Düzce merkeze bağlı Çamköy Mahallesi'nde Ali Cihanker'e ait evin çatısında elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Evlerin kerpiç oluşu nedeniyle alevler kısa sürede evi sardı. Esen rüzgarında şiddetiyle birbirine bitiş durumda bulunan Selçuk Cihanker, Veli Cihanker ve Türkan Pektaş'a ait evlere de sıçrayan alevlere Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Evlerden yükselen alevler gökyüzüne ulaşırken, İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, evler kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

Düzce'de yangın...4 ev alevler içinde kaldı

Kaynak: İHA

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Düzce'de yangın...4 ev alevler içinde kaldı
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