Düzce'de yakalanan hırsızlık şüphelisinin aracından uyuşturucu madde ele geçirildi

Düzce'de yakalanan hırsızlık şüphelisinin aracından 28 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzce'de yakalanan hırsızlık şüphelisinin aracından 28 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kente bağlı Çerkeztaşköprü Melen Tesisleri mevkisinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsı takibe aldı.

Ekipler, şüpheli S.A'nın aracı ile birlikte Sakarya'ya gittiğini ve burada uyuşturucu madde satın aldıktan sonra kente dönüş yaptığını belirledi.

Şahsı takibe alan ekipler, Beyciler Mahallesi mevkisinde aracı durdurarak şüphelinin üzerinde ve araçta arama yaptı.

Aramalar sonucunda araç içerisinde 28 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan S.A. işlemlerinin ardından Düzce Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş