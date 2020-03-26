Düzce'de yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı Düzce'de jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan cezaevi firarisi yakalanarak tutuklandı.

Düzce'de jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan cezaevi firarisi yakalanarak tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, E.S. idaresindeki 34 S 4443 plakalı araç, Düzce İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince rutin kontroller sırasında durdurulmak istendi.

İhtara uymayan ve bir jandarma personelini hafif şekilde yaralayan sürücü olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin bulunduğu adres araştırma sonucu belirlendi. Sürücü ve araçtaki Y.A. adlı kadın, kent merkezinde gizlendikleri eve düzenlenen operasyonla ekiplerce gözaltına aldı.

Evde iki ruhsatsız tabanca ile 89 fişek ele geçirildi. Gözaltı sırasında Y.A. kolluk görevlilerine fiziki saldırıda ve hakarette bulundu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden cezaevi firarisi olduğu belirtilen E.S. tutuklandı, Y.A. ise savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA