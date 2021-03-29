Düzce'de yabani hayvanlara 10 ton yem bırakıldı
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Düzce'de yabani hayvanlara 10 ton yem bırakıldı

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de yabani hayvanlara 10 ton yem bırakıldı

Düzce'nin yüksek kesimlerinde geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar unutulmadı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar unutulmadı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı yaylalarda kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için harekete geçen Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kardüz, Derebalık, Pürenli, Hera, Balıklı, Sinekli, Odayeri, Torkul, Topuk, Sakarca ve Kütüklü yaylalarına yaklaşık 10 ton yem bıraktı.

Çalışmalara çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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