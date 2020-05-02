Düzce'de yabani hayvanlar fotokapanlarla izleniyor

Düzce'de yabani hayvanlar fotokapanlarla izleniyorDÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte yaban hayvanlarının hareketlerini fotokapanlarla izlemeye başladı.

Düzce'de yabani hayvanlar fotokapanlarla izleniyor

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte yaban hayvanlarının hareketlerini fotokapanlarla izlemeye başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte yabani hayvanların sıcak havalarda göç yolları, hareketleri ve beslenme şekillerini fotokapanlar aracılığıyla izlemeye başladı. Fotokapana takılan karaca, geyik, tilki, ayı, tavşan ve kuşların beslendikleri bölge gözlendi.

Kaynak: DHA