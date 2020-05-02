Düzce'de yabani hayvanlar fotokapanlarla izleniyor
02.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:48
DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte yaban hayvanlarını fotokapanlarla izlemeye başladı.
DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte yaban hayvanlarını fotokapanlarla izlemeye başladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, yabani hayvanların göç yolları, hareketleri ve beslenme şekillerini fotokapanlar aracılığıyla izlemeye aldı. Havanın ısınmasıyla birlikte başlatılan çalışmada, karaca, geyik, tilki, ayı, tavşan ile kuşların beslendikleri bölge fotokapanla takip ediliyor.
Kaynak: DHA