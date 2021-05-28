Düzce'de yabancı uyruklu kadınlara tehditle fuhuş yaptırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yaklaşık bir aydır şehir merkezinde fuhuş ve fuhşa aracılık ettiği iddia edilen 9 kadın ve kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen S.Ö. ve S.E'yi takibe aldı.

Fiziki ve teknik takibin ardından şüpheliler yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli kadınların sınır dışı edilmesi kararı verildi. S.Ö. ile S.E. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer