Düzce'de yaban hayvanları için karla kaplı yaylalara 1 ton yem bırakıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin yüksek kesimlerinde geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için besleme çalışması yapıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı yaylalarda kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçen Düzce Jandarma Alay Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kaynaşlı Jandarma Komutanlığı ve Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Topuk ve Sinekli yaylalarına yaklaşık 1 ton yem bıraktı.

Yol güzergahlarının karlı olması nedeniyle jandarma arazi araçlarının da destek verdiği besleme çalışmasının faklı bölgelerde devam edeceği belirtildi.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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