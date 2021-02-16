Düzce'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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Düzce'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

16.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:32
Düzce'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları unutulmadı.

Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları unutulmadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin çetin kış şartlarında zorlanan yaban hayvanları için yem bırakma çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların beslendiği aktarılan açıklamada, "İlimizin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için 200 kilogram yonca, 100 kilogram saman ve 150 kilogram pazar artığı doğaya bırakılmıştır. Kış sezonu boyunca yemleme çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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