Düzce'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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Düzce'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

01.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:06
Düzce'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonrası beyaza bürünen noktalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonrası beyaza bürünen noktalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayatının vazgeçilmezi olan hayvanlar için yaylalara yem koydu.

Ekipler, Beyköy ormanlarında yaban hayvanlarının beslenmesi için 150 kilogram yonca ile 50 kilogram samanı, belirlenen noktalara bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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