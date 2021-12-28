Düzce'de yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı - Haberler
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Düzce'de yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı

Düzce'de yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin yüksek kesimlerinde geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları unutulmadı.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin yüksek kesimlerinde geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları unutulmadı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı yaylalarda kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçen Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kardüz, Derebalık, Pürenli, Hera, Balıklı, Sinekli, Odayeri, Torkul, Topuk, Sakarca ve Kütüklü yaylalarına yaklaşık 1 ton yem bıraktı.

Çalışmalara çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Düzce'de yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı

Düzce'de yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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