Düzce'de yaban hayatının bahar hareketliliği görüntülendi
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Düzce'de yaban hayatının bahar hareketliliği görüntülendi

Düzce'de yaban hayatının bahar hareketliliği görüntülendi
Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ - Haberler | Güncel

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerinin ormana yerleştirdiği fotokapanlarla baharın gelmesiyle hareketlenen yaban hayatı görüntülendi.

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerinin ormana yerleştirdiği fotokapanlarla baharın gelmesiyle hareketlenen yaban hayatı görüntülendi. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Düzce'de yaban hayatı hareketliliğini takip etmek için fotokapanlar yerleştirdi. Kış uykusundan uyanan anne ve yavru ayıların hareketliliği ile yaban keçisi, vaşak, kurt gibi yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi. 


Düzce'de yaban hayatının bahar hareketliliği görüntülendi
Düzce'de yaban hayatının bahar hareketliliği görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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