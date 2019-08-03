Düzce'de yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi

DÜZCE– Düzce'de yaban hayatı fotokapan ile izleniyor. Kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının türleri görüntülendi.

Düzce'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlara yakalanan yabani hayvanların hem cinsleri hem de sayıları belirleniyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Düzce Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanların görüntülenmesi için çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara ilginç görüntüler yansıyor. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bölgelere gidilerek fotokapanlardan alınan görüntülerde karaca, geyik, tilki ve vaşak yer alıyor.

Kaynak: İHA