Düzce'de "Vefa Sosyal Destek Toplantısı" düzenlendi Düzce Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkmanın kısıtlandığı genelge uyarınca "Vefa Sosyal Destek Toplantısı" düzenlendi.

Düzce Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkmanın kısıtlandığı genelge uyarınca "Vefa Sosyal Destek Toplantısı" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, özellikle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla "İl Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, Türk Kızılay Düzce Şube Müdürlüğü, SYVD Müdürlüğü görevlileri aracılığıyla karşılanacağı kaydedildi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını 112-155-156 çağrı merkezlerinden bildireceğinin belirtildiği açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen başvurular doğrultusunda Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünce görevlendirilen ekipler, talepleri en kısa sürede değerlendirerek vatandaşların yardımına koşuyor. İçlerinde temel gıda malzemesi, temizlik malzemesi, ilaç olan paketleri ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtmaya başladı. Ayrıca ihtiyaçlarını karşılayamayacak 65 yaş ve üstü ile kronik hasta olanlar, durumu olmayan, muhtaç, evde tek başına yaşayan vatandaşlar da tespit edilip ihtiyaçları SYDV tarafından karşılanacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Gönül Asuk, yaşlıların bu süreçte mağdur olmamaları için diğer paydaş kurumlarla birlikte Düzce Belediyesi olarak yanlarında olduklarını kaydetti.

Tüm ihtiyaçların karşılanması noktasında seferberlik ilan ettiklerini aktaran Asuk, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hemşehrilerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Hep birlikte bu salgının üstesinden geleceğiz. Sevgili büyüklerimizden tek ricamız var, hem kendi sağlıklarını hem de ailelerinin sağlıkları düşünsünler, devletimizin verdiği kararlara uysunlar. Evden çıkmasınlar. Evde sağlık var, güven var, huzur var."

Kaynak: AA