Düzce'de Vefa Sosyal Destek ekiplerinin çalışmaları sürüyor

Düzce'de Vefa Sosyal Destek ekiplerinin kent genelinde çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve valilik koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Gruplarının, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden ayrılma kısıtlaması nedeniyle talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu kişilerin ihtiyaçlarının gönüllülerin de desteğiyle karşılanmaya devam edileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever